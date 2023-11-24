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13:45, 24 ноября 2023Мир

В Кремле заявили об ответных мерах России на расширение НАТО

Песков: расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам России

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать наших обеспокоенностей. И не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей безопасности», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности, то есть говорят о своей безопасности в ущерб безопасности России.

Он также подчеркнул, что идея «военного шенгена» НАТО воспринимается Россией как нагнетание напряженности со стороны альянса и развитие противостояния. По его словам, это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия.

Ранее глава Объединенного командования Североатлантического альянса по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк заявил, что ЕС и НАТО до сих пор не смогли создать систему «военного Шенгена» для свободного перемещения военных грузов по Европе.

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      Семен Александров
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