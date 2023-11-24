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13:31, 24 ноября 2023Мир

Песков прокомментировал идею о военном шенгене НАТО

Песков: Россия воспринимает идею «военного шенгена» как нагнетание напряженности

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Идея «военного шенгена» НАТО воспринимается Россией как нагнетание напряженности со стороны альянса и развитие противостояния. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», — прокомментировал Песков.

Он также добавил, что европейские страны «не желают прислушиваться к озабоченностям» России в сфере безопасности и предпринимают шаги в ущерб российским интересам.

Ранее глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк заявил, что Европейский союз и НАТО до сих пор не смогли создать систему «военного Шенгена» для свободного перемещения военных грузов по Европе.

Еще в 2017 году министр обороны Литвы Раймундас Кароблис на встрече с главами Минобороны стран Евросоюза предложил создать «военный Шенген». Министр отмечал, что «большое число стран» поддерживает проект, а его реализация важна как для ЕС, так и для НАТО.

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      Максим Габриелян
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