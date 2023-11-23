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18:37, 23 ноября 2023Мир

В НАТО оценили успехи «военного Шенгена» в Европе

НАТО: за шесть лет не удалось создать систему военного Шенгена в Европе

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Евросоюз и НАТО до сих пор не смогли создать систему «военного Шенгена» для свободного перемещения военных грузов по Европе. Свой оценкой успехов проекта в интервью Reuters поделился глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк.

Первые заявления о создании новой системы прозвучали шесть лет назад. Согласно инициативе, новая процедура позволила бы быстро перебрасывать войска и военную технику по территории стран Евросоюза. Особенно это актуально для портов на Атлантическом побережье, куда могут прибывать подкрепления из США и Канады, и для востока, граничащего с Белоруссией и Россией.

«Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5», — заявил Зольфранк. НАТО предупредило страны-участницы, что в Европе существует слишком много ограничений на передвижение войск — это может вызывать серьезные проблемы при возможном конфликте с Россией.

Еще в 2017 году министр обороны Литвы Раймундас Кароблис на встрече с главами Минобороны стран Евросоюза предложил создать «военный Шенген». Министр отмечал, что «большое число стран» поддерживает проект, а его реализация, по его словам, важна как для ЕС, так и для НАТО.

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