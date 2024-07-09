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11:06, 9 июля 2024Силовые структуры

Расписавший плакаты с участниками СВО студент заявил о «попутавшем его бесе»

В Коми пьяный студент расписал маркером плакаты с участниками СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: МВД Медиа

В Коми полиция задержала 18-летнего студента, расписавшего черным маркером плакаты с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, ночью молодой человек в состоянии алкогольного опьянения испортил плакаты в городском парке Ухты. Он извинился за свой поступок. Видео с ним представили в ведомстве.

На кадрах студент говорит, что его «попутал бес», он сильно сожалеет и раскаивается.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). На период расследования ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

4 июля сообщалось, что в Петербурге полиция задержала 51-летнего местного жителя, который разрисовал свастикой лифт в своем доме.

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      Любовь Ширижик
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