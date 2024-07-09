Ребенку стало плохо в ушедшем на запасной аэродром из-за атаки БПЛА самолете

V1.ru: пассажирке рейса «Уральских авиалиний» до Волгограда стало плохо на борту

Пассажирке стало плохо на борту самолета «Уральских авиалиний», ушедшего на запасной аэродром из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил портал V1.ru.

Отмечается, что рейс из Антальи в Волгоград перенаправили во Владикавказ из-за атаки дронов на южные регионы России. Во время полета маленькой девочке стало плохо. По прилете к воздушному судну подъехала скорая, на борт поднялись медики.

«Родителей вместе с ребенком увели в начало салона, задвинули шторку. Врачи вроде осмотрели девочку и уехали», — рассказал журналистам участник рейса. Не уточняется, потребовалась ли пассажирке госпитализация.

Аэропорты Волгограда и Астрахани временно не принимают и не отправляют рейсы из-за налета беспилотников. Ограничения действуют с 03:55 (по московскому времени).