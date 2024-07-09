Ректора российского университета заподозрили в получении взятки

В Калининграде задержали ректора БФУ по подозрению в коррупции

В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) за коррупцию. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, подозреваемый получил взятку в размере 600 тысяч рублей. Сейчас с ним работают следователи. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил ректора Российского государственного геологоразведочного университета Вадима Косьянова к пяти годам колонии общего режима за хищение 25 миллионов рублей из бюджета.

