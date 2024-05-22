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12:24, 22 мая 2024Силовые структуры

Российского ректора осудили за хищение 25 миллионов рублей из бюджета

В Москве суд приговорил ректора МГРИ к 5 годам колонии за хищение 25 млн рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил ректора Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) Вадима Косьянова к пяти годам колонии общего режима за хищение 25 миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по столице.

Косьянова признали виновным по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, он совместно с заместителем директора Департамента государственной службы и кадров Министерства науки и высшего образования России Верой Самородовой, а также при пособничестве подчиненных ему сотрудников неоднократно похищал из фонда оплаты труда МГРИ деньги. В результате он нанес бюджету ущерб, который оценивается в более чем 25 миллионов рублей.

Косьянов совместно с коллегами и Самородовой заключили фиктивные трудовые договора и контракты между МГРИ и неосведомленными в преступной деятельности лицами, которым неправомерно начисляли зарплату. Эти деньги похищали обвиняемые.

Соучастников преступления также осудили. Более того, они должны выплатить министерству более 23 миллионов рублей.

В 2023 году сообщалось, что бывшего ректора МГРИ заподозрили в краже вузовских книг на 1,3 миллиона рублей.

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