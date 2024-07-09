Ректора российского университета заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей

Ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.
В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
По версии следствия, Федоров и Мялкина разработали незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022 по июнь 2024 года подозреваемые присвоили себе более 18 миллионов рублей.
О задержании ректора БФУ стало известно ранее. Тогда сообщалось, что Федоров получил взятку в размере 600 тысяч рублей.