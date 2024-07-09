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00:44, 10 июля 2024Культура

Режиссер Беркович впервые прокомментировала приговор за оправдание терроризма

Режиссер Беркович: тюрьма — не могила, срок — не резина
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук. Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Режиссер Евгения Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) впервые прокомментировала приговор за оправдание терроризма. Ее слова приводит РБК.

«Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина. Бороться дальше будем, по принципу «не догоним, хоть согреемся». А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше», — поведала Беркович.

8 июля Беркович и драматург Светлана Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) были приговорены к шести года колонии по делу об оправдании терроризма, которое имело место в спектакле «Финист — Ясный сокол».

Срок наказания будет исчисляться с 1 мая 2023 года (дня их задержания). Это время будет зачтено из расчета один день в СИЗО за один день в колонии, что указано в приговоре. Беркович и Петрийчук получат право на условно-досрочное освобождение в 2026 году.

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      Марина Совина
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