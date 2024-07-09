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11:08, 9 июля 2024Экономика

Росаккредитация отозвала поддельные сертификаты соответствия

В России отозвали поддельные сертификаты после расследования «Shot Проверка»

Фото: BLGKV / Shutterstock / Fotodom

Росаккредитация отозвала поддельные сертификаты соответствия после расследования «Shot Проверка». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сотрудники проекта выяснили, что на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует рынок серых сертификатов — его участники предлагают фиктивно пройти исследования в лаборатории, а из документов просят только фотографию товара. Оказалось, что практически на любой товар в России можно получить поддельный документ.

Сертификат соответствия требуется для продажи большого количества товаров. Чтобы получить его, предприниматели должны отправить образцы привезенных из-за рубежа вещей на исследования для установления их безопасности. Однако экспертиза, отмечает «Shot Проверка», — это долго и дорого, поэтому многие ищут обходные пути.

В рамках расследования журналисты провели эксперимент, в ходе которого вскрыли масштабные схемы выдачи свидетельств о лабораторных испытаниях и даже получили сертификат качества на несуществующие детские кроссовки.

Заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев прокомментировал ситуацию с поддельными сертификатами. Он назвал тему резонансной и уточнил, что только в 2024 году была прекращена работа около 139 аккредитованных лиц — как центров, так и лабораторий.

«У нас есть норма, она появилась недавно: если аккредитованное лицо в течение года допустило массовую необоснованную выдачу сертификатов, а это три и более, либо одновременно три, либо в течение года, либо три раза по одному, то его исключают из национальной части», — объяснил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, обязывающий российских производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия, по которым они изготавливают свои товары.

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