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15:30, 9 июля 2024Россия

Россия нанесла удар по месту проведения совещания командования ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по месту проведения совещания командования ВСУ
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что в течение суток также успешно поражены комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, при помощи которых Украина планировала атаковать территорию Крыма.

В Минобороны констатировали, что цели удара Вооруженных сил (ВС) России достигнуты. «Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов», — заявили в российском оборонном ведомстве.

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Днем ранее российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской военной промышленности и авиационным базам ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что атака стала ответом на попытки Киева атаковать объекты на территории России. По данным ведомства, все назначенные цели успешно поражены.

ЖЗЛ
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