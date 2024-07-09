Россия нанесла удар по месту проведения совещания командования ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по месту проведения совещания командования ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что в течение суток также успешно поражены комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, при помощи которых Украина планировала атаковать территорию Крыма.

В Минобороны констатировали, что цели удара Вооруженных сил (ВС) России достигнуты. «Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Днем ранее российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской военной промышленности и авиационным базам ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что атака стала ответом на попытки Киева атаковать объекты на территории России. По данным ведомства, все назначенные цели успешно поражены.