Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:32, 9 июля 2024Экономика

Россия возобновила вывоз угля в Китай через Северную Корею

Argus: российские экспортеры отгрузили 132 тысячи тонн угля в Китай через Раджин

Фото: Globallookpress.com

По итогам апреля-мая 2024 года российские экспортеры отгрузили в общей сложности 132 тысяч тонн угля в северокорейский порт Раджин через сухопутный пограничный переход Хасан-Раджин. Конечным получателем этой продукции выступил Китай, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Argus.

В последний раз о поставках российского угля в Китай по этому маршруту публиковали информацию по итогам первого квартала 2021 года. Тогда РФ отправила через северокорейский порт в КНР 15 тысяч тонн угля на общую сумму в 836,7 тысячи долларов. Однако с тех пор официальной статистики по этому направлению не публиковалось.

До этого Россия экспортировала уголь в КНДР по данному маршруту в 2011-2017 годах. В 2019-м посол РФ в КНРД Александр Мацегора заявлял, что ряд отечественных поставщиков предпочитают избегать этого направления из-за риска попасть под санкции властей США.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы сообщило о рекордных закупках Китаем российского бурого угля. По итогам мая 2024 года КНР импортировал из РФ этой продукции на общую сумму в 53 миллиона долларов. Достигнутый результат стал максимальным с сентября 2022-го. В общей сложности поставки угля превысили миллиард долларов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Подарок для продолжения войны». Посол России обвинил США замалчивании попадания украинской ракеты ПВО в больницу Киева

      Россия возобновила вывоз угля в Китай через Северную Корею

      ВСУ атаковали пять российских регионов десятками беспилотников

      Россиянка описала жизнь в США словами «хочется отсюда уехать»

      Полицейский потрогал пенис коллеги и назвал его маленьким

      Оценены шансы на УДО осужденной за терроризм российского режиссера

      В США раскрыли детали проекта декларации саммита НАТО в Вашингтоне

      В США оценили возможность гражданской войны на фоне разрыва между народом и элитами

      Госдеп США обратился к Индии из-за визита Моди в Россию и упомянул Украину

      Российские военные захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше