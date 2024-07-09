Россия возобновила вывоз угля в Китай через Северную Корею

Argus: российские экспортеры отгрузили 132 тысячи тонн угля в Китай через Раджин

По итогам апреля-мая 2024 года российские экспортеры отгрузили в общей сложности 132 тысяч тонн угля в северокорейский порт Раджин через сухопутный пограничный переход Хасан-Раджин. Конечным получателем этой продукции выступил Китай, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Argus.

В последний раз о поставках российского угля в Китай по этому маршруту публиковали информацию по итогам первого квартала 2021 года. Тогда РФ отправила через северокорейский порт в КНР 15 тысяч тонн угля на общую сумму в 836,7 тысячи долларов. Однако с тех пор официальной статистики по этому направлению не публиковалось.

До этого Россия экспортировала уголь в КНДР по данному маршруту в 2011-2017 годах. В 2019-м посол РФ в КНРД Александр Мацегора заявлял, что ряд отечественных поставщиков предпочитают избегать этого направления из-за риска попасть под санкции властей США.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы сообщило о рекордных закупках Китаем российского бурого угля. По итогам мая 2024 года КНР импортировал из РФ этой продукции на общую сумму в 53 миллиона долларов. Достигнутый результат стал максимальным с сентября 2022-го. В общей сложности поставки угля превысили миллиард долларов.