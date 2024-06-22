Китай купил у России уголь на рекордную за почти два года сумму

В мае Китай купил у России бурый уголь на рекордные за почти два года $53 млн

Китай в мае купил у России бурого угля на 53 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы.

Это рекордная сумма за почти два года — с сентября 2022 года. В общей сложности, по подсчетам агентства, поставки угля превысили один миллиард долларов.

Ранее в июне Минэнерго России предложило обнулить импортные пошлины на уголь в торговле с Китаем для поддержки угольной промышленности.

В январе-феврале 2024 года Китай резко сократил закупки российского угля на фоне введения Пекином импортных пошлин. После введения пошлин поставки из РФ стали менее конкурентными и снизились на 22 процента в годовом выражении. При этом общий китайский импорт угля, напротив, вырос на 23 процента. Россия является вторым по объему поставщиком угля в КНР после Индонезии.