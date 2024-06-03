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08:57, 3 июня 2024Экономика

В России захотели упростить торговлю одним ресурсом с Китаем

Минэнерго России предложило обнулить пошлины на уголь в торговле с Китаем

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Минэнерго России предложило обнулить импортные пошлины на уголь в торговле с Китаем. Упростить торговлю одним ресурсом захотели для поддержки угольной промышленности, сообщает «Коммерсантъ».

КНР ввела импортные тарифы в три-шесть процентов на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в 2014 году. При этом из-за соглашений о свободной торговле такие пошлины не распространяются на Индонезию и Австралию. Москва ведет переговоры по вопросу снижения пошлин с 2015 года.

К обсуждению вернулись на фоне ухудшающихся показателей угольной отрасли из-за падения цен на ресурс: в 2023 году прибыль до налогообложения предприятий снизилась в 2,1 раза, до 356,7 миллиарда рублей, а налоговые поступления — до 220 миллиарда рублей (минус 34 процента). Упрощение торговли могло бы принести российским компаниям 150 миллиардов рублей в год.

Помимо облегчения доступа на рынок КНР, в ведомстве предложили выделить региональные квоты на вывоз экспортного угля в направлении портов северо-запада и юга, а также формировать тарифы на перевалку угля на среднерыночном уровне без отклонений более чем на 20 процентов от рынка. Так, например, из-за разницы со средними показателями на рынке вплоть до 60 процентов поставщики сократили перевалку через терминал ОТЭКО в Тамани в начале 2024 года, добиваясь снижения цен.

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Еще одна мера поддержки, которую предлагает Минэнерго, — ввести цену отсечения в механизм курсовых экспортных пошлин, действующих до конца 2024 года, отказаться от австралийского индекса при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и ввести мораторий на увеличение НДПИ в период санкций.

С января по апрель экспорт российского угля по морю снизился почти на 20 процентов в годовом выражении. По данным аналитической компании Kpler, объем вывезенных из страны энергоресурсов составил 50,5 миллиона тонн. Отгрузка снижается на всех направлениях, хотя на юге падение поставок особенно заметно — в 2,2 раза, до 4,8 миллиона тонн.

При этом в январе-марте 2024 года стоимость импортированного Евросоюзом угля выросла до 184 евро за тонну — до введения санкций против России показатель был на уровне 120 евро. Среднемесячные траты стран ЕС на каменный уголь составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году (рост на девять процентов). Однако объем закупок упал на 29 процентов — до 5,85 миллиона тонн против 8,24 миллиона тонн в 2021 году.

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