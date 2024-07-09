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16:35, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о подделывающих уведомление от YouTube мошенниках

Мошенники подделывают уведомления YouTube, ведущие на поддельный сайт

Фото: CardMapr.nl / Unsplash

Мошенники стали подделывать уведомления от видеохостинга YouTube, чтобы завлечь пользователей на фишинговый сайт. Особенности новой схемы мошенничества раскрыли «Известия».

Отмечается, что злоумышленники отправляют своим потенциальным жертвам уведомления, в которых утверждается, что под видео на YouTube оставили комментарий. Ссылка в уведомлении ведет на опубликованный на мошенническом сайте ролик, который посвящен проекту от известного финансового бренда по мгновенному заработку.

Если человек переходит по ссылке, с ним свяжется «персональный менеджер», который будет уговаривать вложить деньги в этот проект и получить от этого прибыль. В действительности же все деньги, которые жертва потратит на проект, окажутся в руках мошенников.

Эксперт Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков заявил, что злоумышленники скопировали подлинную цифровую подпись YouTube и начали создавать рассылки, похожие на настоящие. Такие письма рассчитаны на любопытство получателя, так как содержание уведомления не относится к нему напрямую.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать виртуальную валюту Telegram Stars в новой схеме мошенничества. С помощью нее они получают доступ к криптокошелькам или другим ценным данным пользователей.

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      Мария Большакова
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