Россиян предупредили о подделывающих уведомление от YouTube мошенниках

Мошенники стали подделывать уведомления от видеохостинга YouTube, чтобы завлечь пользователей на фишинговый сайт. Особенности новой схемы мошенничества раскрыли «Известия».
Отмечается, что злоумышленники отправляют своим потенциальным жертвам уведомления, в которых утверждается, что под видео на YouTube оставили комментарий. Ссылка в уведомлении ведет на опубликованный на мошенническом сайте ролик, который посвящен проекту от известного финансового бренда по мгновенному заработку.
Если человек переходит по ссылке, с ним свяжется «персональный менеджер», который будет уговаривать вложить деньги в этот проект и получить от этого прибыль. В действительности же все деньги, которые жертва потратит на проект, окажутся в руках мошенников.
Эксперт Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков заявил, что злоумышленники скопировали подлинную цифровую подпись YouTube и начали создавать рассылки, похожие на настоящие. Такие письма рассчитаны на любопытство получателя, так как содержание уведомления не относится к нему напрямую.
Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать виртуальную валюту Telegram Stars в новой схеме мошенничества. С помощью нее они получают доступ к криптокошелькам или другим ценным данным пользователей.