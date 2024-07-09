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15:29, 9 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о быстром изменении климата

Метеоролог Вильфанд: средние температуры в Москве растут с невиданной скоростью

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Климат в России меняется достаточно высокими темпами, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, только в Москве за 30 лет средняя температура летом стала выше на 1 градус.

«Есть разные сценарии того, как изменится климат к концу века. Есть жесткие сценарии, говорящие о том, что средние температуры по планете изменятся на 5-5,5 градуса. Это предполагает совершенно негативные последствия: уровень океана поднимется на 4-6 метров, прибрежные зоны мировых континентов исчезнут. Есть более мягкие сценарии, предполагающие, что мировая температура изменится на 1,5-2 градуса», — рассказал Вильфанд.

В частности, в России, как рассказал метеоролог, климат меняется очень быстро: скорость потепления в два с половиной раза превышает средние глобальные значения. Исключение составляет только юг западной Сибири.

«В Москве летняя температура за 30 лет изменилась более чем на 1 градус — это невиданная прежде скорость. Климат нашей планеты менялся всегда, но эволюционно, в течение тысячелетий, а тут 30 лет. Январь в Москве также стал более чем на 3 градуса теплее, количество опасных природных явлений постоянно увеличивается — это тоже последствие изменения климата», — добавил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее американский эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда выяснил, что климат Москвы через 60 лет будет напоминать тот, который сейчас характерен для Краснодара. По мнению специалиста, из-за глобального потепления лето в российской столице к тому времени станет теплее на 6,2 градуса Цельсия и на 3,2 процента более засушливым, чем сейчас, а зимы — на 7,2 градуса теплее и на 25,9 процента более влажными.

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      Наталия Белова
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