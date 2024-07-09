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14:10, 9 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способ облегчить чемоданы в путешествиях

В МТС Travel призвали россиян отказаться от дорогих украшений в путешествиях

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Облегчить чемоданы в путешествиях можно за счет отказа от лишних вещей — например, портативного утюга и отпаривателя. Такой совет россиянам дал директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин, его комментарий есть у «Ленты.ру».

«Сегодня, как правило, прачечные или необходимая для стирки и глажки вещей техника есть во всех отелях и апартаментах», — раскрыл эксперт. Он также призвал туристов отказаться от дорогих украшений и флаконов с парфюмом. «Тем, кто не готов расставаться с любимым ароматом, стоит поискать атомайзер — флакон небольшого размера для разлива духов», — пояснил Становкин.

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Еще один способ избежать перевеса летом — заменить плотные джинсы на одежду из легких тканей. «Если у вас нет особых рекомендаций врача, откажитесь от идеи взять с собой в поездку еду, — добавил эксперт. — Практически во всех местах нашей страны и за границей можно найти привычные продукты, но гораздо интереснее пробовать местные деликатесы».

По словам Становкина, 80 процентов россиян продолжают работать в отпуске дистанционно. «Отправляясь в поездку, можно поступить радикально — оставить дома всю рабочую технику. Заменой рабочим гаджетам может стать хорошая книга», — заключил он.

Ранее в США пассажир придумал хитрый способ пронести больше вещей в ручной клади и был снят с рейса. Мужчина положил вещи в наволочку и уверял, что это подушка.

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      Мария Борисова
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