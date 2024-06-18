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18:27, 18 июня 2024Путешествия

Пассажир придумал хитрый способ пронести больше вещей в ручной клади и был снят с рейса

Пассажир попытался пронести вещи в самолет в наволочке и был снят с рейса

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Пассажир в США придумал хитрый способ пронести больше вещей в ручной клади, положив их в наволочку, и был снят с рейса. Соответствующее видео опубликовала в TikTok одна из очевидиц произошедшего, на него обратило внимание издание Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Орландо. Мужчина, пытаясь обойти правила перевозки ручной клади, наполнил наволочку вещами и уверял, что это подушка.

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Автор ролика рассказала, что сначала пассажиру предложили заплатить за дополнительную ручную кладь, но он отказался. После этого сотрудники авиакомпании вызвали полицию.

«Не позволяйте социальным сетям давать вам советы и подсказки, потому что иногда это не работает, хорошо?» — подписала видео автор.

Ранее пользователь форума Reddit рассказал о простом способе обойти нормы провоза ручной клади и вызвал споры в сети. По его словам, когда времени остается слишком мало, сотрудники авиакомпании убирают калибратор, предназначенный для измерения сумок. Поэтому пассажиры, которые идут на посадку последними, смогут избежать этой процедуры, уверяет он.

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      Марина Черняк
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