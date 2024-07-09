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05:30, 9 июля 2024Путешествия

Россиянин описал отношение к туристам в Лаосе фразой «ты просто мешок с деньгами»

Фото: Jack Kurtz / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Лаосе и рассказал об отношении к туристам в азиатской стране. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Подход к туристам в Лаосе сейчас крайне простой. Если у тебя европейское лицо, то ты просто мешок с деньгами», — такими словами описал россиянин свои наблюдения.

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По словам Кутового, из-за бедности местные жители пытаются любым способом нечестно заработать на путешественниках. Например, завышают стоимость проживания в отелях, чтобы компенсировать комиссию при обмене лаосских кипов на доллары.

«Народ не понимает, что стреляет себе в ногу, разводя и так немногочисленных европейцев, — пожаловался Кутовой. — Очень жаль, ведь потенциал у страны великолепный».

Ранее этот тревел-блогер включил столицу Лаоса Вьентьян в список худших городов мира, где он побывал. По его словам, Вьентьян не вызывает никаких эмоций, кроме скуки.

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      Мария Борисова
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