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07:30, 27 мая 2024Путешествия

Путешествующий по миру россиянин назвал худший город из увиденных

Фото: Naveen Sharma / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, много путешествующий по миру, назвал худший город из всех, которые он видел. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации назвал Нью-Дели кошмарным местом и худшей столицей из всех посещенных. «Я бы ни за что не смог жить в этом проклятом месте, даже если бы был богатым человеком, живущим в лучшем районе города. Эта грязь, вонь, духота и несметное количество людей навсегда отбили желание не то что жить там, так и вообще возвращаться в Дели хотя бы на денек!» — такими фразами описал столицу Индии россиянин.

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Еще один город, который оставил у путешественника неприятное впечатление, — столица Эквадора Кито. Он пожаловался на большое количество мигрантов, бедняков, воров и грабителей.

«Невозможно представить жизнь в городе, где ты не просто не чувствуешь себя безопасно, а чувствуешь себя в опасности почти каждый раз, выходя на улицу», — пояснил Кутовой.

Помимо этого, в список худших, по его мнению, городов мира блогер включил столицу Лаоса Вьентьян. «Пыльно и жарко. Скучно. Город не вызывает почти никаких эмоций и этим он плох конкретно для меня», — признался Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер составил рейтинг лучших городов для жизни. На первом месте в его списке оказался Стамбул, на втором — Лима, а на третьем — Санкт-Петербург.

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      Марина Черняк
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