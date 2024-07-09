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12:34, 9 июля 2024Силовые структуры

Россиянин промахнулся в тире и направил оружие на сотрудника аттракциона

В Подмосковье мужчина не попал в мишень в тире и направил оружие на сотрудника

В подмосковном Раменском посетитель тира в парке направил оружие на сотрудника. Этот момент попал на видео, которое есть у RT.

На кадрах видно, как посетитель резко хватает закрепленное в тире ружье и целится им в сотрудника. Молодому человеку удается выхватить оружие. После этого он пытается закрыть аттракцион, однако агрессивный клиент мешает это сделать, а потом берет второе ружье и снова начинает им угрожать.

В парке сообщили изданию, что конфликт начался после нескольких промахов мужчины во время стрельбы. Сотрудник тира и посетитель написали заявления в полицию друг на друга.

Ранее в парке на Кубани подростки напали на участника спецоперации и избили его.

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      Варвара Митина
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