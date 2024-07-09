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07:30, 9 июля 2024Путешествия

Россиянка описала жизнь в США словами «хочется отсюда уехать»

Фото: Ioana Catalina E / Shutterstock / Fotodom

Путешественница Марина Ершова побывала в США и рассказала, почему жизнь в этой стране становится вызовом для россиян. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, из-за некоторых особенностей Штатов оттуда хочется уехать. Например, из-за нехватки личного пространства. «В Америке многие предпочитают жить в коммунах, где несколько семей делят одну большую территорию. Общие кухни, общие зоны отдыха — все это похоже на испытание для тех, кто привык к уединению», — описала Ершова.

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Она добавила, что при этом в США не принято долго разговаривать и обсуждать личные переживания. «Дружба по-американски ограничивается приятельскими разговорами о погоде и планах на выходные», — объяснила россиянка.

Также ее возмутило, что в американских супермаркетах на кассах с покупателей берут дополнительные налоги, поэтому итоговая сумма покупки в чеке отличается от той, на которую неподготовленный человек рассчитывал. По словам Ершовой, после похода в магазин «кухня превращается в мусорную свалку», потому что в США все упаковывают в пластик.

Путешественница рассказывала, что для приезжих в Штаты самой «страшной» темой является медицина. Она отметила, что в стране нельзя вызвать врача на дом из-за простуды.

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      Мария Борисова
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