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20:43, 9 июля 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась с мужем и занялась уборкой в доме

В Свердловской области женщина зарезала мужа и вытащила тело в подъезд

Фото: Nino Maghradze / Unsplash

В Свердловской области россиянке дали девять с половиной лет за расправу над супругом. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 июня 2023 года жительница Кировграда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, вооружилась ножом и несколько раз вонзила его в супруга. После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, женщина вытащила его в подъезд, вернулась в квартиру и заперлась, после чего занялась уборкой помещения.

4 июля сообщалось, что в ЛНР россиянин случайно встретил бывшую сожительницу и из ревности заколол ее ножом.

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      Владимир Седов
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