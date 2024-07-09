Россиянка расправилась с мужем и занялась уборкой в доме

В Свердловской области женщина зарезала мужа и вытащила тело в подъезд

В Свердловской области россиянке дали девять с половиной лет за расправу над супругом. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 июня 2023 года жительница Кировграда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, вооружилась ножом и несколько раз вонзила его в супруга. После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, женщина вытащила его в подъезд, вернулась в квартиру и заперлась, после чего занялась уборкой помещения.

4 июля сообщалось, что в ЛНР россиянин случайно встретил бывшую сожительницу и из ревности заколол ее ножом.