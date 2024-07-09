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08:44, 9 июля 2024Бывший СССР

Российские военные улучшили положение на купянском направлении

Марочко: ВС России улучшили положение на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России улучшили свое положение на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, ВС Росси выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Песчаное. Кроме того, они уничтожили опорный пункт украинской армии в районе реки Гнилица.

Кроме того, по словам Марочко, российские военные заняли позицию у населенного пункта Степовая Новоселовка, находящуюся на господствующей высоте.

Ранее в подполье сообщали об ударе по группе украинских военных с пикапом в Купянском районе. На автомобиль был установлен который был установлен автоматический станковый гранатомет.

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      Алевтина Запольская
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