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20:25, 9 июля 2024Россия

Российский регион подвергся массовой атаке со стороны Украины

Гладков: ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон-камикадзе атаковал город Шебекино, детонация произошла около частного домовладения. Там зафиксировали выбитые окна, поврежденный фасад и забор. Еще один дрон атаковал легковой автомобиль в поселке Ленинский, транспортное средство полностью сгорело.

Поселок Красное подвергся ударам двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), повреждения получили два частных жилых дома. Село Маломихайловка, продолжил Гладков, также атаковал дрон-камикадзе. В пятом населенном пункте — селе Муром — в результате атаки беспилотника загорелось нежилое здание.

В этот же день стало известно, что больше 20 украинских беспилотников атаковали Ахтубинский район в Астраханской области. «С утра 09.07 по Ахтубинскому району укронацистами была произведена атака по объектам инфраструктуры», — написал глава района Владимир Михед.

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      Никита Абрамов
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