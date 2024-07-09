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09:04, 9 июля 2024Силовые структуры

Российский военный дважды уклонился от службы и сел на шесть лет в колонию

В Омске суд дал 6 лет военному, который дважды ушел со службы в самоволку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Омский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного Николая Белова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во Втором окружном военном суде.

Осужденного отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что военнослужащий 3 июля 2023 года не вернулся в часть из отпуска. 3 ноября того же года Белова задержали сотрудники правоохранительных органов по месту жительства. Однако 29 декабря военный вновь самовольно оставил воинскую часть. 29 февраля 2024 года его снова поймали полицейские и доставили в военную комендатуру.

8 июля Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военного за временное уклонение от службы.

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      Любовь Ширижик
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