Сестру Меладзе призвали проверить на нарушение российского законодательства

Глава ФПБК Бородин призвал проверить Лиану Меладзе на нарушение законов РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить контракт продюсера Лианы Меладзе на нарушение федерального закона 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и федерального закона 135 «О защите конкуренции». Своей инициативой он поделился с «Лентой.ру».

Бородин рассказал, что соответствующее предложение отправлено руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому.

«В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет, команда Федерального проекта обратила внимание на то, что музыкальный продюсер Лиана Меладзе, сестра исполнителя Валерия Меладзе, получила госконтракт на сумму 5,4 миллиона рублей. По договору, заключенному с Центром культуры и досуга "Полярная звезда", женщине предстоит привезти знаменитость на "мероприятие особой важности" в город Оленегорск Мурманской области. Выступление пройдет 31 августа», — сообщил глава ФПБК, отметив, что имя артиста не упоминается.

Также Бородин рассказал, что в распоряжении ФПБК находятся протокол заседания закупочной комиссии МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» и обоснование проведения неконкурентной закупки. Из них, по его словам, следует, что контракт был заключен без процедуры проведения полноценных конкурентных закупок, так как индивидуальный предприниматель имеет исключительные права, являясь директором артиста.

Одним из возможных видов неконкурентных закупок является закупка у единственного поставщика. При наличии конкурентного рынка закупка у единственного поставщика может быть признана нарушением закона № 223-ФЗ и (или) закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Виталий Бородин глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК)

«В настоящий момент на рынке оказания развлекательных услуг нет недостатка в артистах, которые могли бы выступить на данном мероприятии, а Лиана Меладзе не является единственным поставщиком данных услуг. Считаем, что данный контракт был заключен с нарушением требований законодательства», — заключил глава ФПБК.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев предположил, что певец Валерий Меладзе мог потребовать полное инкогнито, принимая предложение выступить на корпоративе в России. Медиаменеджер отметил, что «заказать» артиста может любой желающий.