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18:58, 9 июля 2024Силовые структуры

СКР взялся расследовать очередную атаку ВСУ на Белгородскую область

СК России будет расследовать новые атаки ВСУ на Белгородскую область
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в селе Грузское Борисовского района из-за украинской атаки пострадали двое мирных жителей. В результате обстрела Шебекино были ранены пять человек. Кроме того, атака на Белгород лишила жизни россиянина и ранила еще двоих, а в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа из-за ВСУ пострадал мужчина.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что в Донецке и населенном пункте Минеральное из-за детонации взрывоопасных предметов ранены две женщины и мужчина.

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      Екатерина Кашурникова
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