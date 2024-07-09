СКР взялся расследовать очередную атаку ВСУ на Белгородскую область

СК России будет расследовать новые атаки ВСУ на Белгородскую область

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в селе Грузское Борисовского района из-за украинской атаки пострадали двое мирных жителей. В результате обстрела Шебекино были ранены пять человек. Кроме того, атака на Белгород лишила жизни россиянина и ранила еще двоих, а в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа из-за ВСУ пострадал мужчина.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что в Донецке и населенном пункте Минеральное из-за детонации взрывоопасных предметов ранены две женщины и мужчина.