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22:11, 9 июля 2024Ценности

Соперница «самой красивой спортсменки мира» снялась в оголяющем тело нижнем белье

Фото: @karinhart

Известная гольфистка Карин Харт снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Соперница «самой красивой спортсменки мира» Пейдж Спиранак поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в оголяющем тело нижнем белье и капроновых чулках черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что комплект оформлен атласными лентами, которые едва прикрывают интимные части тела гольфистки.

Поклонники оценили фотосессию спортсменки в комментариях под постом. «Это нижнее белье смотрится на тебе великолепно», «Ты невероятно шикарная женщина», «Совершенство», «Потрясающе!», «Богиня», — писали они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», также поделилась новыми откровенными фото. Она продемонстрировала подтянутую фигуру в белой облегающей майке и трусах с изображением флага Бразилии.

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      Карина Черных
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