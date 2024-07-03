Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:32, 3 июля 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов новыми откровенными фото

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», поделилась новыми откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном снимке спортсменка предстала, лежащей на диване. При этом повернулась к камере спиной и продемонстрировала подтянутую фигуру в белой майке и желто-зеленых трусах с изображением флага Бразилии.

Кроме того, девушка запечатлела себя в раздельном купальнике, состоявшем из бюстгальтера и плавок с разноцветной окантовкой, и попозировала перед камерой в розовом кроп-топе с глубоким декольте и леопардовом бикини.

В июне сообщалось, что девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант также показала фигуру в откровенном виде. Секс-символ MMA позировала перед камерой в носках и бикини нежно-розового цвета. При этом она обмазалась маслом и приняла откровенную позу.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов новыми откровенными фото

      Байден отверг возможность отказа от участия в выборах после провальных дебатов с Трампом

      В Белом доме рассказали о реакции Байдена на критику его выступления на дебатах

      Раскрыто состояние пострадавших в ДТП в Анталье россиян

      В Кремле отказались считать Эрдогана посредником в переговорах по Украине

      Полиция Германии расследует избиение стюардами болельщика на матче Евро-2024

      Соратники Трампа понадеялись на участие Байдена в предвыборной гонке

      В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

      Россия заявила о готовности продолжать качать газ через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше