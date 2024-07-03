«Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов новыми откровенными фото

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», поделилась новыми откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном снимке спортсменка предстала, лежащей на диване. При этом повернулась к камере спиной и продемонстрировала подтянутую фигуру в белой майке и желто-зеленых трусах с изображением флага Бразилии.

Кроме того, девушка запечатлела себя в раздельном купальнике, состоявшем из бюстгальтера и плавок с разноцветной окантовкой, и попозировала перед камерой в розовом кроп-топе с глубоким декольте и леопардовом бикини.

В июне сообщалось, что девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант также показала фигуру в откровенном виде. Секс-символ MMA позировала перед камерой в носках и бикини нежно-розового цвета. При этом она обмазалась маслом и приняла откровенную позу.