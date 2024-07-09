Стало известно о давних тайных планах США принять Украину в НАТО

В США рассекречен документ о планах тайно готовить Украину к членству в НАТО

Совет национальной безопасности Белого дома в 1994 году планировал начать тайную подготовку Украины к членству в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В рассекреченном документе на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка говорится, что Вашингтон должен поддержать стремление Киева и прибалтийских республик присоединиться к альянсу, чтобы оградить их от влияния Москвы. Однако, отмечали члены совета, это следует делать тайно, учитывая чувствительность России в этом вопросе.

Ранее стало известно, что в 1994 году вице-президент США Альберт Гор обещал российскому лидеру Борису Ельцину, что расширение НАТО будет происходить только после обсуждения с Москвой. «НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — утверждал американский политик.