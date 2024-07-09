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13:31, 9 июля 2024Культура

Стало известно о работе над продолжением фильма «Дьявол носит Prada»

The Hollywood Reporter: начата работа над сиквелом фильма «Дьявол носит Prada»

Кадр: фильм «Дьявол носит Prada»

Сценарист Элин Брош Маккенна начала работу над сиквелом фильма «Дьявол носит Prada». Об этом стало известно изданию The Hollywood Reporter.

Продюсированием продолжения популярной картины занимается Венди Файнерман, также работавшая над оригиналом. Производство сиквел комедии 2006 года обсуждалось еще давно, отметил источник.

Студия Disney, занимающаяся съемками, на данный момент не дала официальных комментариев. Звезды первой части фильма Мэрил Стрип, Эмили Блант и Энн Хэтэуэй пока не заключали сделок по участию в проекте.

Комедийная драма «Дьявол носит Prada» режиссера Дэвида Френкеля была снята по одноименной книге Лорен Вайсбергер. Картина посвящена девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов. Фильм был дважды номинирован на «Оскар», исполнительница главной роли Мерил Стрип получила «Золотой глобус».

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      Мария Рюрикова
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