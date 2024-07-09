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09:40, 9 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о взятках раненых солдат ВСУ врачам за невозвращение на фронт

ТАСС: раненые солдаты ВСУ дают взятки врачам, чтобы не возвращаться на фронт

Фото: Hannes Albert / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившие ранения, дают взятки врачам, чтобы не возвращаться на фронт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По словам родственников одного из украинских военных, их близкий получил ранения в области спины и головы. После этого ему не оказывали квалифицированную медицинскую помощь. Чтобы солдат получил качественное лечение и не был снова отправлен на передовую, потребовались «значительные финансовые вливания».

«Мобилизация принудительная, поэтому какая может быть мотивация воевать. Если есть деньги, договариваются, назначают обследования, лечение, чтобы оставаться в тылу», — подтвердил агентству сотрудник украинского медицинского учреждения.

Ранее стало известно о задержании военкомов в Волынской области Украины. Сообщалось, что они брали взятки за беспрепятственное продление брони от мобилизации сотрудникам предприятия критической инфраструктуры.

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      Екатерина Грищенко
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