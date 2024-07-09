Стилист Рогов назвал самую модную обувь

Стилист Александр Рогов назвал топсайдеры самой модной обувью лета

Стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт рассказал, что в нынешнем сезоне актуальными стали топсайдеры (женская и мужская обувь на плоской подошве белого цвета и рифленого типа). Данную модель он порекомендовал сочетать с прозрачными и теннисными юбками, поло или мужскими рубашками.

Кроме того, Рогов уточнил, что упомянутую обувь можно носить как с носками, так и без них. «Украшайте щиколотку шнурками или анклетами (браслеты на ногу — прим. «Ленты.ру»). Также топсайдеры отлично впишутся и в осенний гардероб. Но об этом подумаем позже!» — заключил он.

Ранее в июле россиянкам назвали модную замену белой футболке. Стилистка Вера Исаева заявила, что актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать майки и топы в рубчик, которые подойдут как для похода в офис, так и для неформальных образов.