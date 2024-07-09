Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:54, 9 июля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал самую модную обувь

Стилист Александр Рогов назвал топсайдеры самой модной обувью лета

Фото: BublikHaus / Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт рассказал, что в нынешнем сезоне актуальными стали топсайдеры (женская и мужская обувь на плоской подошве белого цвета и рифленого типа). Данную модель он порекомендовал сочетать с прозрачными и теннисными юбками, поло или мужскими рубашками.

Кроме того, Рогов уточнил, что упомянутую обувь можно носить как с носками, так и без них. «Украшайте щиколотку шнурками или анклетами (браслеты на ногу — прим. «Ленты.ру»). Также топсайдеры отлично впишутся и в осенний гардероб. Но об этом подумаем позже!» — заключил он.

Ранее в июле россиянкам назвали модную замену белой футболке. Стилистка Вера Исаева заявила, что актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать майки и топы в рубчик, которые подойдут как для похода в офис, так и для неформальных образов.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      Пугачеву хотят лишить имущества в России. В Госдуме возмущены ее постом о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Свадебное платье модного бренда обругали в сети фразой «сойдет для публичного дома»

      Во Франции назвали руководство ЕС задыхающимся от ярости из-за Орбана

      Двое россиян отрезали руку собутыльнику и изнасиловали его палкой

      Популярный российский комик назвал адом жизнь в другой стране

      Лоза отреагировал на антироссийские высказывания исполнителя «Голубой луны»

      Устроившая фаер-шоу в банке и магазине по указу мошенников россиянка пойдет под суд

      В Полтавской области Украины рассказали о повреждении промышленного объекта

      Кремль заявил о свежих идеях по урегулированию конфликта на Украине

      Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше