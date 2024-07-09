Россиянкам назвали модную замену белой футболке на лето

Стилист Вера Исаева назвала майки в рубчик и топы-бандо заменой белым футболкам

Стилистка Вера Исаева назвала россиянкам модную замену белой футболке на лето 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам специалистки, актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать майки и топы в рубчик, которые подойдут как для похода в офис, так и для неформальных образов. Кроме того, популярными в текущем сезоне оказались топы-бандо и кроп-топы с оформленными воланами рукавами.

В то же время в список вошли футболки поло. Указанные вещи можно сочетать с юбками и брюками-палаццо, а также с прямыми или расширяющимися от колена джинсами.

Ранее в июле звездный стилист Алеко Надирян назвал трендом одежду со знаками зодиака.