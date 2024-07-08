Российский стилист назвал трендом одежду со знаками зодиака

Российский стилист Алеко Надирян назвал трендом одежду со знаками зодиака

Звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянам новый модный тренд в 2024 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, в настоящее время особую популярность обрела одежда со знаками зодиака. Например, с соответствующим принтом на футболках. Кроме того, актуальными стали подобные тематические украшения.

В качестве примера специалист привел фото, на которых девушки позировали в топах, свитшотах и джинсах с астрологическими принтами. Также модели носили кольца и кулоны с указанными символами.

Ранее в июле Алеко Надирян также назвал стаптывание обуви новым трендом, в том числе мокасин и лоферов.