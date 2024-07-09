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18:13, 9 июля 2024Силовые структуры

Суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистской организации

В Москве заочно арестована Юлия Навальная по делу об экстремистской организации
Юлия Навальная

Юлия Навальная. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Вдове Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, кроме того, так как Навальная скрылась от органов, она объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального.

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      Анна Габай
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