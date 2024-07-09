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17:26, 9 июля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме призвали россиян отписаться от ударившего подростка чеченского блогера

Останина призвала отписаться от блогера Тамаева, который дал пощечину подростку
СюжетДТП в Москве:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала ситуацию вокруг известного чеченского блогера Асхаба Тамаева, который дал пощечину подростку. Об этом пишет Shot.

Останина отметила, что бить подростков недопустимо. «Я бы призвала подписчиков этого блогера просто отказаться от того, чтобы смотреть его канал. Призываю сейчас, пользуясь возможностью», — сказала она. По мнению депутата, самым большим наказанием для Тамаева стало бы предание его забвению.

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Поступок блогера также осудила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Это вообще нормальное поведение взрослого человека по отношению к подростку? Так должен вести себя мужчина, чеченец? Это пример для подражания молодежи?» — возмутилась она, комментируя видео с Тамаевым. Кроме того, Мизулина обвинила блогера в том, что он рекламирует онлайн-казино несовершеннолетним россиянам.

Видео с Тамаевым было снято у делового центра «Москва-Сити» и опубликовано во вторник, 9 июля. В ролике блогер дал пощечину подростку, который что-то крикнул ему. По словам очевидцев, юноша сказал «это моя машина», тем самым пародируя популярную фразу Тамаева, ставшую мемом.

Ранее сообщалось, что блогер попал в ДТП в центре Москвы. В результате аварии никто не пострадал. При этом Тамаев заявил, что не находился за рулем автомобиля.

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      Маргарита Щигарева
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