Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 9 июля 2024Экономика

Тело немецкого топ-менеджера крупной компании нашли в Москве

Топ-менеджер ГРК Черногорская Франк Риттнер найден мертвым в Москва-Сити

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Тело 56-летнего Франка Риттнера, директора по операционной готовности в Черногорской горнорудной компании (ГРК), которая входит в группу компаний «Русская Платина», обнаружено в высотке Neva Towers в Москва-Сити. Об этом сообщает Baza.

Квартиру немецкого топ-менеджера вскрывали сотрудники МЧС, к которым обратились его коллеги. Риттнер не появился утром на работе и не выходил на связь. В первоначальной версии сообщения утверждалось, что, по предварительным данным, криминала не выявлено, но позднее эта строчка пропала.

До перехода в Черногорскую ГРК Риттнер работал заместителем председателя правления «Евразийской Группы» и занимал руководящий пост в консалтинговой компании PwC.

В начале мая тело бывшего председателя совета директоров компании «Норникель» Александра Филипьева нашли в своей квартире в Москве без сознания, прибывшим медикам не удалось спасти мужчину.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «PR-операция на крови». В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева

      Российский регион потонул в мусоре

      Пропавшую 26 лет назад с борта лайнера девушку ищут до сих пор. Какое страшное открытие сделали ее родные?

      В Эстонии пожаловались на последствия визита Орбана в Россию

      Лишившийся нижней части тела мужчина рассказал о преимуществах жизни без половых органов

      В НАТО спустя два года признали неготовность к войне

      Захарова ответила на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

      Девушка узнала настоящую причину расставания с бойфрендом и пришла в ярость

      iPhone 16 предсказали успех

      В Москве арестовали мужчину за расправу над соседкой из-за бытового конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше