Тело немецкого топ-менеджера крупной компании нашли в Москве

Топ-менеджер ГРК Черногорская Франк Риттнер найден мертвым в Москва-Сити

Тело 56-летнего Франка Риттнера, директора по операционной готовности в Черногорской горнорудной компании (ГРК), которая входит в группу компаний «Русская Платина», обнаружено в высотке Neva Towers в Москва-Сити. Об этом сообщает Baza.

Квартиру немецкого топ-менеджера вскрывали сотрудники МЧС, к которым обратились его коллеги. Риттнер не появился утром на работе и не выходил на связь. В первоначальной версии сообщения утверждалось, что, по предварительным данным, криминала не выявлено, но позднее эта строчка пропала.

До перехода в Черногорскую ГРК Риттнер работал заместителем председателя правления «Евразийской Группы» и занимал руководящий пост в консалтинговой компании PwC.

В начале мая тело бывшего председателя совета директоров компании «Норникель» Александра Филипьева нашли в своей квартире в Москве без сознания, прибывшим медикам не удалось спасти мужчину.