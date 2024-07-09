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20:30, 9 июля 2024Силовые структуры

Уехавшего в зону СВО бывшего российского министра задержали

Уехавшего в зону СВО свердловского экс-министра Старкова задержали
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости

Уехавшего в зону специальной военной операции бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова задержали. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, Старкова привезли Екатеринбург для проведения следственных действий. 11 июля решится вопрос об его аресте.

О том, что Старков, возглавлявший свердловское министерство транспорта с 2016 года, написал заявление об уходе с поста, стало известно 17 ноября. Он покинул свой пост и сообщил, что отправляется в зону СВО. К своему сообщению экс-министр прикрепил фотографию в военной форме.

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      Екатерина Кашурникова
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