Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур

Польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста Мачея.

В последние годы жизни Штур боролся с онкологическим заболеванием. Он также перенес сердечный приступ и имел множество других проблем со здоровьем. Минувшей ночью актера госпитализировали.

Штур сыграл в российском сериале «Глухарь», а также в польских проектах «Киллер» и «Сексмиссия». На счету актера — более 60 фильмов, работы в театре и режиссерские проекты.

Ранее народный артист России, актер театра и кино Владимир Матвеев, известный ролями в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», умер на 73-м году жизни. С 1974 года он служил в Театре имени Ленсовета. Вдова актера Юлия Матвеева сообщила, что причиной смерти супруга стала остановка сердца.