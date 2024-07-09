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19:02, 9 июля 2024Экономика

Поставки российской нефти за рубеж морем упали на рекордный уровень

Bloomberg: недельный морской экспорт нефти из России упал на 37 процентов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За неделю с 1 по 7 июля морской экспорт российской сырой нефти составил 2,67 миллиона баррелей в сутки, что на 37 процентов меньше, чем 3,66 миллиона баррелей неделей ранее. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg.

В агентстве отмечают, что столь резкое падение стало рекордным с начала 2022 года, при этом его причины остаются неясными. Снижение фиксируется почти во всех экспортных терминалах, кроме тех, что в Мурманске и на Сахалине, хотя ни штормов, ни работ по техническому обслуживанию, которые могли бы усложнить погрузку, за это время не наблюдалось.

Одной из возможных причин авторы материала называют стремление России улучшить исполнение сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Также возможен вариант с ростом объемов переработки нефти после завершения ремонтов на ряде предприятий.

Средний показатель за четыре недели сократился до самого низкого уровня с февраля. Он считается более информативным, потому что исключает локальные движения погрузки. Валовая стоимость российских поставок нефти также упала, но это обстоятельство может компенсировать рост мировых цен на сырье, который продолжается четвертый месяц подряд.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России в июне составили 747 миллиардов рублей, что стало минимумом с января этого года. В годовом выражении показатель за первые шесть месяцев вырос на 68,5 процента.

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      Платон Щукин
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