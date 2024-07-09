В Арктике при участии Сбера собрали 53 тонны мусора

Сбер впервые принял участие в «Арктическом Кубке Чистоты»

Эковолонтеры Сбера впервые приняли участие в арктических «Чистых Играх»: сотрудники, партнеры и клиенты банка собирали мусор на заповедных северных территориях страны в Ямало-Ненецком автономном округе и Архангельской области. Речь идет о командных соревнованиях по раздельному сбору и сортировке отходов. Всего в рамках Арктического кубка собрано 53 тонны мусора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Основной причиной загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы, выяснили ученые из Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. В Российской Арктике, в отличие от других участков Мирового океана, мусор скапливается не на поверхности воды — его выбрасывает на берег. «В Арктике обитает более 20 тысяч видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, многие из которых эндемики. Поэтому привлечение волонтеров и неравнодушных жителей, общественных организаций и бизнеса к очистке Арктики особенно важно для сохранения ее уникальной природной экосистемы», — говорит старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

В этом году арктические игры прошли уже в четвертый раз. С 1 по 30 июня 2024 года в 35 северных городах состоялось 45 игр, где 2 тысячи участников, объединившись в 550 команд, собрали 53 тонны мусора. Половина собранных в рамках экосоревнований отходов пошла на переработку и вторичное производство.

«Экологические атлеты в этом сезоне очистили от бытового и строительного мусора территорию нескольких природных охраняемых территорий, парков и скверов в поселках и городах Арктики», — уточняет руководитель регионального отдела проекта «Чистые Игры» Анна Купрякова. Убирая мусор, эковолонтеры нашли электропечь, буржуйку, металлическую бочку, раскладушки и детские коляски, детский трехколесный велосипед, походную кружку, деревянную национальную игрушку народов Севера и сундучок с паззлами.

«Чистые Игры» проходят в России с 2014 года, в 2023-м экотурнир впервые состоялся как международный чемпионат ― соревнования прошли в странах СНГ.

Весной в «Евразийском Кубке Чистоты: Россия» при поддержке Сбера было собрано более 200 тонн мусора. Благодаря сотрудничеству со Сбером, который третий год подряд выступает партнером экосоревнований, удалось поставить новый рекорд по количеству игр и городов-участников турнира. В рамках сезона в стране прошло 146 игр в 98 населенных пунктах страны, в которых приняли участие в том числе 120 команд от банка.