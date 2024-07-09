В Армении уточнили информацию о влиянии своих спутников на аппараты других стран

Республиканский центр телекоммуникаций: армянские спутники никому не мешают

Армянские спутники не мешают космическим объектам других стран. Об этом написал заместитель генерального директора «Республиканского центра телекоммуникаций» Самвел Арутюнян на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В сообщении говорится, что сейчас нет ни одного официального подтверждения, что армянские спутники создают помехи аппаратам других стран. «Радиочастоты, эксплуатируемые спутниками Армении, не создавали помех радиочастотам действующих спутников и спутниковых сетей других государств. Мы никогда не получали ни письменных, ни устных жалоб от какого-либо правительства», — поведал Арутюнян.

