Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:58, 9 июля 2024Наука и техника

В Армении уточнили информацию о влиянии своих спутников на аппараты других стран

Республиканский центр телекоммуникаций: армянские спутники никому не мешают

Армянские спутники не мешают космическим объектам других стран. Об этом написал заместитель генерального директора «Республиканского центра телекоммуникаций» Самвел Арутюнян на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В сообщении говорится, что сейчас нет ни одного официального подтверждения, что армянские спутники создают помехи аппаратам других стран. «Радиочастоты, эксплуатируемые спутниками Армении, не создавали помех радиочастотам действующих спутников и спутниковых сетей других государств. Мы никогда не получали ни письменных, ни устных жалоб от какого-либо правительства», — поведал Арутюнян.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «PR-операция на крови». В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева

      Мошенник обманул россиянина на десятки миллионов рублей

      Европейские лидеры испугались возвращения Трампа

      В Армении уточнили информацию о влиянии своих спутников на аппараты других стран

      Макрон возмутился высказыванием израильского министра о выборах во Франции

      Раскрыто данное Ельцину обещание США по НАТО

      Футболист сборной Испании стал самым молодым автором гола в истории Евро

      Врачи Белого дома оценили необходимость дополнительного обследования Байдена

      Госсекретарь США предрек укрепление связей Украины с НАТО

      Экс-полковник СБУ обратил внимание Киева на «серьезный звоночек»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше