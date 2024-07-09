В Европе заявили о необходимости участия России в новой конференции по Украине

Президент Словакии Пеллегрини: новая конференция по Украине без России обречена

Новая конференция по Украине без участия России обречена на провал, так как участие Москвы является необходимым условием перемирия и прекращения огня. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает ТАСС.

«Если мы хотим говорить о мире или прекращении огня и последующих переговорах по урегулированию, то без дискуссий с обеими сторонами конфликта они будут бесполезны», — рассказал глава государства.

Пеллегрини также добавил, что украинский конфликт может быть урегулирован лишь путем переговоров. По его словам, военное решение ситуации невозможно.

Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что Берлин мог бы стать местом проведения мирной конференции по Украине, на которой бы присутствовали все стороны, участвующие в данном конфликте. Он заметил, что нельзя обсуждать мир, если, например, Москва не участвует в этом.