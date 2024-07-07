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22:51, 7 июля 2024Мир

Берлин стал вероятным местом проведения мирной конференции по Украине

В Германии назвали Берлин вероятным местом проведения конференции по Украине

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Берлин мог бы стать местом проведения мирной конференции по Украине, на которой бы присутствовали все стороны, участвующие в данном конфликте. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью телеканалу ARD.

По его словам, правительство Германии, должно как можно скорее выступить за мирное решение конфликта.

«Это также означает встречи воюющих сторон за столом переговоров», — отметил Хрупалла.

Как подчеркнул политик, «Берлин также мог бы послужить местом проведения мирной конференции, на которой все воюющие стороны будут сидеть за одним столом». Сопредседатель АдГ заметил, что нельзя обсуждать мир, если, например, Россия не участвует в этом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было. Он подчеркнул, что Москва не ведет подпольных переговоров по завершению конфликта на Украине.

В Белоруссии, в свою очередь, заявили, что проведение конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине без участия России выглядит как театр абсурда.

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      Марина Совина
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