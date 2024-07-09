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11:58, 9 июля 2024Мир

В Германии украинцам запретили говорить на их языке

Bild: украинцам запретили говорить на их языке рядом с посольством России
СюжетПротесты в России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкая полиция запретила украинцам говорить на и языке во время протестов рядом с посольством России в Берлине. Об этом сообщает газета Bild.

«Около 900 человек собрались у посольства России, они скандировали националистические лозунги. Берлинская полиция вмешалась, запретив им использовать украинский язык и разрешив выступления только на немецком и английском», — передает издание.

Газета отметила, что по закону полиция не имеет права запрещать использование иностранных языков на митингах. Однако правоохранители могут потребовать их ограничение, если они видят потенциальную угрозу общественной безопасности. Поэтому в таких случаях приглашают переводчика для прояснения ситуации.

Bild указывает, это необходимо для «предотвращения подстрекательства», поэтому участникам протестов можно использовать немецкий или английский, если переводчик отсутствует.

Однако ситуация вызвала волну возмущения у украинцев, которым, по их мнению, «заткнули рот».

Ранее сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Кканцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок должны сами отправиться на Украину для участия в боевых действиях, если они заинтересованы в продолжении конфликта.

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      Дарья Устьянцева
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