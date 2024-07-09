В Кремле отказались комментировать статьи об увольнении служащих в армии России индийцев

Песков: Кремль не комментирует статьи об увольнении индийцев из армии России

Кремль отказывается комментировать статьи в ряде СМИ о соглашении президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди уволить индийцев, служащих в Российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы эту тему никак не комментируем», — рассказал представитель Кремля.

Ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что Моди и Путин якобы решили уволить служащих в Российской армии индийцев, поскольку Нью-Дели занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта на Украине. По словам секретаря по иностранным делам Индии Винай Кватра, в армии России могут служить от 30 до 40 индийцев, 10 из которых уже вернулись домой.