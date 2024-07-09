Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 9 июля 2024Мир

Моди и Путин решили уволить служащих в армии России индийцев

NDTV: на встрече Моди и Путин решили уволить служащих в армии России индийцев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На встрече премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин решили уволить служащих в российской армии индийцев, поскольку Нью-Дели занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта на Украине. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.

«Индийцы, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, почти два десятка граждан Индии попали в зону боевых действий после вербовки агентами, которые обещали им высокооплачиваемую работу. По словам секретаря по иностранным делам Индии Винай Кватра, в армии России могут служить от 30 до 40 индийцев, 10 из которых уже вернулись домой.

Ранее визит индийского премьера в Москву назвали высокой ставкой и для России, и для Индии. Уточняется, что данная поездка подчеркивает, что Нью-Дели будет поддерживать глубокие связи с Москвой, несмотря на усилия Вашингтона по переубеждению Моди.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В Одессе сожгли пикап военного

      Самолет с россиянами на борту повредили трапом в аэропорту

      В Германии украинцам запретили говорить на их языке

      В России мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире

      Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

      Заколка для волос спасла женщину от вцепившегося в нее медведя

      В США признали невозможность дальнейшего увеличения госдолга

      Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

      Раскрыты любимые места отдыха россиян для спасения от жары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше