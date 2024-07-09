В США визит Моди в Москву назвали высокой ставкой для России и Индии

WP: визит Моди подчеркивает глубокие связи Индии с Россией вопреки усилиям США

Ставки в связи с визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию высоки и для Москвы, и для Нью-Дели. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, первый визит Моди в Москву после начала конфликта на Украине подчеркивает, что Индия будет поддерживать глубокие связи с Россией, несмотря на усилия администрации президента США Джо Байдена по переубеждению Моди, и указывают, что президент России Владимир Путин оказался не в такой изоляции, как надеялся Белый дом.

Для Моди Россия остается важнейшим источником оружия, энергии и космических технологий, которые нужны Индии для превращения в великую державу. По словам индийских аналитиков, данная поездка дает премьеру шанс показать Путину, что Нью-Дели не слишком далеко ушел в лагерь Запада, даже когда американо-индийское сотрудничество достигло самого высокого уровня за последние десятилетия.

«Для Путина это очень важно. Это международное признание», — сказал один из российских чиновников на условиях анонимности. Источник также отметил, что подчеркивание отношений России с Индией также позволяет Путину усилить позиции России по отношению к Китаю.

По информации российских чиновников и аналитиков, несмотря на дружбу «без границ» между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, президент России демонстрирует, что держит определенную дистанцию по отношению к Китаю. «Когда мы стали полностью зависеть от Китая, внезапно появился визит в Северную Корею, а теперь еще и баланс с Индией. С помощью таких треугольников [Путин] может сбалансировать ситуацию», — рассказал источник.

Ранее индийский аналитик С. Л. Кантан связал видит Моди в Россию со снижением мирового влияния США. Он выразил мнение, что Вашингтон использовал стратегию «разделяй и властвуй», но сейчас она теряет свою эффективность.

